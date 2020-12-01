Классификатор строительной информации начинает работать в России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Классификатор строительной информации заработает в России с 1 декабря 2020 года. Запуск этого информационного ресурса ускорит цифровую трансформацию строительной отрасли.

Речь идет о едином реестре документов в области проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса. Классификатор является частью Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности РФ, ввод которой запланирован на 2022 год. До этого момента он будет размещен в виде информационного ресурса на сайте ФАУ "ФЦС".

Классификатор строительной информации представляет собой, образно говоря, единый язык общения участников строительного процесса, он обеспечит обмен данными между информационными системами, прокомментировал ТАСС министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. "Классификатор также создаст основу для запуска необходимого процесса для отрасли - поступательного перевода нормативно-технических документов в электронный вид. Для выбора методики классификации и кодирования проанализированы лучшие мировые практики", - сказал министр. Обязательному применению классификатор не подлежит, уточнили в ведомстве.

В стране действует множество государственных информационных систем, которые используются на стадии создания и эксплуатации объектов недвижимости (ФГИС ЕГРН, ГИС ЖКХ и пр.), однако они не интегрированы между собой, пояснил ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. "Внедряемый классификатор строительной информации позволит сопоставить, стандартизировать эту информацию. В конечном счете государственные системы, можно сказать, начнут говорить на одном языке. Это один из первых шагов, необходимых для внедрения BIM-моделей (Building Information Modeling - информационное моделирование здания - прим. ТАСС) на государственном уровне", - заявил собеседник информагентства.

Запуск классификатора позволит ускорить процессы цифровой трансформации стройотрасли, ресурс будет способствовать сокращению сроков проектирования, исключению ошибок и проведению автоматизированных проверок проектов, прокомментировали в свою очередь в пресс-службе Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). "На сегодняшний день одной из основных задач Минстроя является создание единого цифрового пространства отраслей строительства и ЖКХ, полностью исключающего бумажное взаимодействие участников градостроительной деятельности на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства, в том числе - с помощью технологий информационного моделирования", - добавили в НОСТРОЙ.

BIM - информационное моделирование здания, в его основе проектирование стройобъекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Внедрение BIM-моделирования в России входит в список целевых показателей реализации национального проекта "Жилье и городская среда".