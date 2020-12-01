В Карелии на строительство инфраструктуры к участкам под ИЖС выделят 500 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии направят в течение пяти лет 500 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры к участкам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по индивидуальной программе социально-экономического развития региона. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Олег Ермолаев.

"Мы планируем в следующем году начать работы, связанные со строительством инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Республике Карелия. Часть средств, а именно 500 млн рублей на эту пятилетку, предусмотрена на эти цели", - сказал он.

Федеральные средства планируется направить на строительство подъездных дорог, объектов водоснабжения, водоотведения, уличное освещение. По словам Ермолаева, в качестве территории для поддержки развития жилищного строительства рассматривается Сортавальский район, где отмечается самый высокий спрос на жилье. "К сожалению, он сдерживается недостаточной инфраструктурой, особенно индивидуальное жилищное строительство. Скорее всего, мы определимся по проекту ИЖС, именно там будем создавать необходимую инфраструктуру", - добавил министр.

Как и в текущем году по индивидуальной программе развития, в 2021-м Карелия получит из федерального бюджета сумму около 1 млрд рублей. Из них 200 млн рублей направят на региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, продолжится начатое в 2020 году проектирование визит-центра на территории Беломорских петроглифов, а также производственных помещений на второй промплощадке в Петрозаводске.

"Что касается этого года, мы планируем достаточно высокое освоение средств к концу 2020-го. Может сложиться какая-то экономия в результате торгов, но освоение будет очень высоким. Я думаю, что эта сумма будет близка к 100%", - сказал министр экономического развития Карелии, уточнив, что на сегодня процент освоения программы составляет 86%.

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы и выделит на ее реализацию 5 млрд рублей из федерального бюджета. Ранее Карелия была включена в список десяти отстающих регионов России, которым необходима дополнительная помощь.