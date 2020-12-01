Доля сделок с новостройками с привлечением эскроу в Москве впервые достигла 50%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Почти 6,7 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов зарегистрировано в Москве в октябре - это половина от общего числа сделок с новостройками, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"По итогам прошедшего месяца доля таких договоров от общего числа оформленных ДДУ - 13,2 тыс. - впервые достигла 50%, превысив сразу на 10 процентных пунктов [показатель] июля текущего года, когда только 40% квартир в Москве продавались с применением счетов эскроу", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Майданова.

Показатель октября превысил уровень предыдущего месяца, когда было зарегистрировано 5,2 тыс. ДДУ с эскроу, на 27%. Это наивысший показатель за все время работы застройщиков по новой схеме проектного финансирования в строительстве, уточнил Майданов.

В целом по итогам десяти месяцев в столице оформили 30,5 тыс. договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов, что составляет 36% от общего числа ДДУ, оформленных за этот период в московских новостройках (83,8 тыс.).

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан могут компании, чьи проекты соответствуют определенным критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", с 2023 года все ДДУ должны регистрироваться по счетам эскроу.