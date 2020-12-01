Власти Ставрополья в 2021 году помогут 100 молодым семьям купить жилье

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Государственную поддержку на покупку жилья по программе "Молодая семья" на Ставрополье в 2021 году смогут получить 100 семей, сообщил министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"В 2021 году планируется предоставить государственную поддержку на покупку жилья для 100 молодых семей, на эти цели будет выделено более 87 млн рублей", - сообщил Савченко в Instagram.

По его словам, в программе "Молодая семья" в 2020 году смогли поучаствовать 1 375 ставропольских семей, из которых 1 124 - уже приобрели собственное жилье.

Министр сообщает, что реализовать свое право на получение социальной выплаты может семья, где возраст каждого из супругов либо одного родителя не превышает 35 лет на день включения семьи в список получателей социальной выплаты. В ином случае семья исключается из списка участников программы.