Более 200 нежилых помещений в столице передадут в долевую собственность москвичей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы передадут в общую долевую собственность жителей города 205 нежилых помещений в многоквартирных домах, в том числе чердаков и подвалов. Общая площадь передаваемых помещений составит более 25 тыс. кв. м, сообщили во вторник в пресс-службе мэрии по итогам заседания президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы откажется от права городской собственности в отношении 205 нежилых помещений [чердаков, подвалов и др.] для оформления в общую долевую собственность жителей многоквартирных домов. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь передаваемых помещений составит 25,75 тыс. кв. м, в которых, как правило, размещаются инженерные системы домов. Также в них могут быть организованы места для работы консьержей, созданы места для хранения велосипедов, детских колясок и т. д.

С декабря 2014 года власти Москвы передали в долевую собственность жителей города 2 тыс. объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 220 тыс. кв. метров. "Работа по передаче нежилых помещений в общую долевую собственность собственников недвижимости будет продолжена", - отмечается в материале.