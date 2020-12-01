Большинство россиян считают лучшей инвестицией покупку недвижимости

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян назвали покупку недвижимости лучшим способом вложения денег: 50% участников опроса при наличии крупной суммы инвестировали бы ее в жилье, еще 17% купили бы земельный участок, свидетельствуют результаты совместного исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

Остальные респонденты инвестировали бы в золото (13%), акции и валюту (по 11%), автомобиль (10%), сберегательный вклад (7%) и драгоценные камни (3%). Причем большинство россиян считают покупку недвижимости более выгодным способом вложения средств нежели банковские вклады (66%) и не менее надежным (58%).

Как показал опрос, россияне хотят купить недвижимость в основном для собственного пользования: 67% респондентов, готовых вкладывать средства в покупку жилья, в будущем планируют жить в нем сами, 28% собираются сдавать в аренду и только 2% хотят купить жилье с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене.

Таким образом, спрос на недвижимость не носит спекулятивного характера - большинство опрошенных в будущем собираются самим проживать в купленном жилье, отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Результаты исследования свидетельствуют о большом прогрессе, достигнутом в жилищной сфере в последние годы. Вложение средств в жилье на этапе строительства теперь полностью безопасно, ведь с переходом на счета эскроу покупка новостроек сравнялась по надежности с приобретением готовых квартир. В стране создаются необходимые условия для того, чтобы граждане могли решать жилищный вопрос", - приводятся в сообщении ДОМ.РФ слова Мутко.