Хуснуллин предложил разработать меры стимулирования замены инженерных сетей в городах

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Механизмы поддержки производителей труб необходимо разработать для стимулирования замены изношенных инженерных сетей в российских городах, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимической отрасли.

"У меня просьба и предложение в проекте поручений прописать нам возможность проработать экономическую модель замены [труб], потому что это измеряется сотнями миллиардов рублей. Чтобы производители труб совместно с Минстроем, Минэкономразвития, Минфином отработали механизмы стимулирования, такие как лизинг, рассрочка, компенсация процентных ставок. Потому что нам точно совершенно нужно менять огромное количество труб", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что программа модернизации объектов коммунального хозяйства с износом более 60% требует "колоссальных финансовых вложений". Орск Оренбургской области стал первым городом, завершившим модернизацию ЖКХ по этой пилотной программе, отметил вице-премьер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,26 млрд рублей на модернизацию в пяти регионах коммунальной инфраструктуры, изношенной более чем на 60%. Средства господдержки позволят обновить объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Пилотными городами стали Орск (Оренбургская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край) и Белово (Кемеровская область).