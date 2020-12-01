Правительство планирует упростить еще около трети строительных норм

ТОБОЛЬСК, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство России планирует сделать рекомендательными дополнительно около трети требований в строительной сфере, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимической отрасли во вторник.

"Мы продолжаем большую работу по переводу многих сводов правил и норм в рекомендательный характер. Первым этапом мы 3 тыс. норм перевели в рекомендательный характер. Сейчас мы подготовили еще порядка 3 тыс. норм и буквально в течение ближайших двух месяцев полностью пройдем все согласования. <…> Итого будет порядка 6 тыс. [из 10 тыс. норм], которые станут рекомендательными", - сказал Хуснуллин.

Летом 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в целом во всей сфере строительства стали рекомендательными. Хуснуллин подчеркивал, что сокращение количества обязательных требований к строительству не скажется на безопасности зданий.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство в свою очередь подготовило общенациональный план восстановления экономики, который, в частности, предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.

Ревизия норм российского законодательства осуществляется в рамках механизма регуляторной гильотины. Проводит ее правительство совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса. Механизм предусматривает отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки в основных отраслях экономики.