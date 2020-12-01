Власти Кировской области намерены построить в 2021 году пять домов для переселения граждан

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют переселить из аварийного жилья 821 человека в 2021 году, для этого в регионе построят пять домов, сообщается во вторник на сайте правительства области.

"В 2021 году запланировано переселить 821 человека из жилых помещений площадью 13,9 тыс. кв. метров. Для этого в следующем году планируется построить пять домов в Кирове, в пгт Вахруши, в Опаринском и в Зуевском районах (г. Зуевка, п. Косино). Они должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, до конца 2020 года в регионе переселят не менее 1,1 тыс. человек из аварийных помещений, для этого приобретено жилье в восьми районах области. Также по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Кирове построены два многоквартирных дома. Всего в 2020-2021 годах на переселение граждан из аварийного жилья в Кировской области направят 1,13 млрд рублей, из которых 1,12 млрд рублей - средства Фонда ЖКХ.

Программа "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", рассчитана на 2019 - 2025 годы. За эти годы в регионе планируют расселить 7 179 человек из 119,4 тыс. кв. метров аварийного жилья. На эти цели будет направлено 4 млрд рублей.