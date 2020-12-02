На Чукотке завершат переселение жителей из закрытых поселков к концу года

ТАСС, 2 декабря. Власти Чукотки до конца года завершат программу переселения жителей из закрытых поселков. Денежные сертификаты на покупку жилья в комфортных климатических условиях получат 88 семей из 16 населенных пунктов региона, сообщила ТАСС начальник управления экономики департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Лариса Гончарова.

"С апреля 1995 года на Чукотке постепенно закрыли 16 населенных пунктов, существование которых было связано с горнорудной отраслью. Предприятия закрывались, много людей тогда почти сразу получили компенсационные выплаты и переселились, но остались и те, кто ждал выплат почти двадцать лет из-за отсутствия должного финансирования. В 2020 году округ получил из федерального бюджета 158 млн рублей, и все 88 семей, которые ранее проживали в закрытых поселках, смогут купить квартиры в любом регионе страны. Таким образом, до конца года мы закроем проблемный вопрос с переселением граждан", - сказала Гончарова.

Новоселье с опозданием

С 1 января 2012 года жители закрытых поселков не могли воспользоваться правом на получение сертификатов из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета.

"До 2011 года граждан переселяли по 125-му федеральному закону "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", а в 2011 году был принят отдельный закон, уточняющий процесс получения субсидии гражданами, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера. То есть фактически, один закон разделили на два, и по одному из них долгое время не было федерального финансирования. Правительство округа неоднократно обращалось к федеральным коллегам с просьбами ускорить процесс выделения средств на выдачу жилищных сертификатов людям, которые уже очень давно ждут новоселья", - пояснили в правительстве округа.

Обязательными условиями включения в перечень на получение жилищных сертификатов были подтвержденный факт проживания в закрытом поселке и отсутствие собственного жилья за пределами региона. В 2020 году власти региона обновили списки людей, ожидавших переселения .

"Люди получают сертификаты в зависимости от средней стоимости квадратного метра в выбранном ими регионе и состава семьи. Регионами вселения традиционно являются: Белгородская, Воронежская и Ростовская области, кто-то выбрал Краснодарский край, Подмосковье и Ленинградскую область", - добавила начальник управления.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Чукотке 158 млн рублей на жилищные сертификаты для выезжающих из закрывающихся поселков. Это позволит региону закрыть многолетнюю проблему предоставления жилищных сертификатов их жителям.