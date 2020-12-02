{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Чукотке завершат переселение жителей из закрытых поселков к концу года

Всего сертификаты на покупку жилья вручат 88 семьям

ТАСС, 2 декабря. Власти Чукотки до конца года завершат программу переселения жителей из закрытых поселков. Денежные сертификаты на покупку жилья в комфортных климатических условиях получат 88 семей из 16 населенных пунктов региона, сообщила ТАСС начальник управления экономики департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Лариса Гончарова.

"С апреля 1995 года на Чукотке постепенно закрыли 16 населенных пунктов, существование которых было связано с горнорудной отраслью. Предприятия закрывались, много людей тогда почти сразу получили компенсационные выплаты и переселились, но остались и те, кто ждал выплат почти двадцать лет из-за отсутствия должного финансирования. В 2020 году округ получил из федерального бюджета 158 млн рублей, и все 88 семей, которые ранее проживали в закрытых поселках, смогут купить квартиры в любом регионе страны. Таким образом, до конца года мы закроем проблемный вопрос с переселением граждан", - сказала Гончарова.

Новоселье с опозданием

С 1 января 2012 года жители закрытых поселков не могли воспользоваться правом на получение сертификатов из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета.

"До 2011 года граждан переселяли по 125-му федеральному закону "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", а в 2011 году был принят отдельный закон, уточняющий процесс получения субсидии гражданами, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера. То есть фактически, один закон разделили на два, и по одному из них долгое время не было федерального финансирования. Правительство округа неоднократно обращалось к федеральным коллегам с просьбами ускорить процесс выделения средств на выдачу жилищных сертификатов людям, которые уже очень давно ждут новоселья", - пояснили в правительстве округа.

Обязательными условиями включения в перечень на получение жилищных сертификатов были подтвержденный факт проживания в закрытом поселке и отсутствие собственного жилья за пределами региона. В 2020 году власти региона обновили списки людей, ожидавших переселения .

"Люди получают сертификаты в зависимости от средней стоимости квадратного метра в выбранном ими регионе и состава семьи. Регионами вселения традиционно являются: Белгородская, Воронежская и Ростовская области, кто-то выбрал Краснодарский край, Подмосковье и Ленинградскую область", - добавила начальник управления.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Чукотке 158 млн рублей на жилищные сертификаты для выезжающих из закрывающихся поселков. Это позволит региону закрыть многолетнюю проблему предоставления жилищных сертификатов их жителям.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округ
Сахалинская область намерена переселить около 25 тыс. человек из аварийных домов
На эти цели региону понадобится свыше 50 млрд рублей
Читать полностью