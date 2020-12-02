Сахалинская область намерена переселить около 25 тыс. человек из аварийных домов

ТАСС, 2 декабря. Сахалинская область в 2021-2026 годах планирует переселить из ветхого жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, около 25 тыс. человек. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона.

"В островном регионе завершается расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. На следующем этапе - в ближайшие пять лет - предстоит ликвидировать еще свыше 630 тыс. "квадратов" аварийного фонда на островах. Необходимо расселить более 1,7 тыс. непригодных для проживания домов. Новоселье должны отпраздновать около 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На реализацию программы расселения в 2021-2026 годах требуется более 50 млрд рублей. Дополнительные средства область должна получить как пилотный регион, который одним из первых в стране завершает программу расселения домов, признанных аварийными до 2017 года (в результате должно быть ликвидировано 87 тыс. кв. м фонда, где живут 3 318 человек).

На встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным глава области Валерий Лимаренко отметил, что для решения вопроса переселения жителей Сахалина и Курил из аварийных домов потребуется федеральная поддержка. "Особенно в условиях сокращения доходов сахалинского бюджета", - добавил губернатор. Министр обозначил, что пилотный проект по расселению необходимо детально проработать, и выразил надежду, что его реализация начнется во втором полугодии 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин поставил регионам задачу в 2024 году завершить переселение владельцев аварийного жилья, признанного непригодным до 1 января 2017 года. Работа ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициирован главой государства. С 2021 года на островах планируется ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. кв. м нового жилья.