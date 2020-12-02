В России 100 тыс. семей списали часть долга по ипотеке с помощью господдержки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В России 100 тыс. многодетных семей получили господдержку на списание 450 тыс. рублей по ипотеке с начала программы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

"100 тыс. семей, в которых с 1 января 2019 года появился третий или последующий ребенок, получили поддержку в рамках государственной программы. Общий объем выплат приближается к отметке в 45 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В России с 25 сентября 2019 года действует программа поддержки многодетных семей. Такие семьи могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

В сообщении уточняется, что больше всего заявок в рамках этой меры поддержки одобрено в Московской области - помощь получили более 6,8 тыс. граждан на 3 млрд рублей. На втором месте Республика Башкортостан - более 4,1 тыс. одобренных заявок на 1,8 млрд рублей, на третьем месте Свердловская область - одобрено почти 4 тыс. заявок на 1,7 млрд рублей. В Москве более чем у 3,7 тыс. семей списана часть долга на 1,69 млрд рублей.

Учитывая среднюю сумму кредита (2,47 млн рублей) и действие программы материнского капитала, для многих граждан поддержка может покрыть значительную часть кредита, прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Правда, по его словам, есть и отказы, которые в большинстве случаев связаны с невозможностью применить меры из-за ограничений по ряду условий кредитных договоров. "ДОМ.РФ инициировал ряд изменений, которые одобрены Минфином России. Расширение условий позволит увеличить количество претендующих на такую поддержку заемщиков еще примерно на 10%", - цитирует его пресс-служба.

Как сообщалось, в конце сентября депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому предлагается расширить господдержку на списание 450 тыс. рублей по ипотеке для многодетных семей и позволить направлять эти средства на кредит под строительство частного дома. Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является увеличение объема выдачи ипотеки в России.