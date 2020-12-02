Росреестр планирует сократить срок регистрации нотариальных сделок до нескольких часов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Росреестр и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разрабатывают технологии, которые позволят автоматизировать обработку электронных документов от нотариусов и тем самым сократить сроки регистрации нотариальных сделок с недвижимостью до нескольких часов, сообщила в среду пресс-служба Росреестра.

"Если сегодня установленный законом срок регистрации нотариально удостоверенных сделок, документы по которым поступили в электронном виде, составляет один день, то через некоторое время такие сделки планируется регистрировать еще быстрее. Этому будет способствовать новый механизм обработки электронных документов, который Росреестр разрабатывает совместно с ФНП", - говорится в сообщении.

При этом Росреестр и нотариат уже оптимизировали взаимодействие при регистрации прав - теперь заявление, поданное через нотариуса в отношении двух и более объектов, в Росреестре обрабатывает один регистратор. Это позволяет упростить и ускорить процесс обработки заявлений и исключает принятие разных решений в отношении регистрации прав.

Росреестр и нотариат также настроили взаимодействие с учетом перехода регионов России на Федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). "Это был сложный инженерный процесс, связанный с миграцией данных из унаследованных региональных систем в новую централизованную систему", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в конце 2020 - начале 2021 года завершится реинжиниринг официального сайта, что поможет оптимизировать работу существующих электронных сервисов ведомства и запустить новые. Это выведет двустороннее взаимодействие на новый уровень, уверены в Росреестре.

Нотариат является одним из крупнейших партнеров и пользователей услуг Росреестра. За 2019 год в электронном виде нотариусы направили на государственную регистрацию более 3 млн пакетов заявлений и 5 млн запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С января по октябрь 2020 года - более 2,3 млн пакетов заявлений и более 8 млн запросов соответственно. Нотариат взаимодействует с Росреестром в автоматическом режиме, используя Единую информационную систему нотариата и сервисы сайта Росреестра.