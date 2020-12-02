Хуснуллин заявил, что до 90% кредитов на новостройки выдается по льготной ипотеке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские банки выдали более 300 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки по ставке не более 6,5%. До 90% всех кредитов на новостройки выдается по этой программе, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Сегодня 80-90% всех кредитов на новостройки идет через [льготную] ипотеку, 301 тыс. кредитов на новые стройки получено, 865 млрд рублей привлечено в экономику, 120 млрд люди принесли своих личных сбережений в виде первоначального взноса, порядка 100 млрд мы получим налогов. При этом заплатили мы за все за это на компенсацию на сегодняшний день пока 140 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

По его словам, благодаря льготной ипотеке в строительство придет порядка 2 трлн рублей, около 620 тыс. семей улучшат свои жилищные условия. При этом льготная ипотека привела к тому, что банки начали снижать рыночные ипотечные ставки, добавил вице-премьер.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.

Ситуация с дольщиками

Права около 48 тыс. обманутых дольщиков планируется восстановить в России в 2020 году. "Если в 2019 году мы закрыли проблемы 16 тыс. дольщиков, то в этом году мы закроем где-то 48 тыс. То есть это кому будут выплаты и где мы начали строить объекты и уже понимаем сроки, когда будут закончены", - сказал Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, удалось достичь существенного успеха в решении проблем обманутых дольщиков в России, заседания набсоветов проходят еженедельно. "Но пока нам не хватает денег. Если мы в этом году проблему решили, то на ближайшие три года с учетом дефицита пока у нас только 54 млрд рублей, а цена проблемы по стране в части федеральной - порядка 250-300 млрд", - добавил вице-премьер.

Согласно Единому реестру проблемных объектов, в России более 2,9 тыс. домов в 73 регионах признаны долгостроями. Их общая жилая площадь достигает более 17,3 млн кв. м.