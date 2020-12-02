Эксперты: рост цен на жилье в России продолжится до завершения программы льготной ипотеки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Стоимость жилья в России продолжит расти до завершения программы льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. При этом ипотечное кредитование в РФ по итогам 2020 года достигнет рекордных объемов, считают опрошенные ТАСС представители российских банков и эксперты рынка.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса.

"Ожидаем замедления темпов роста цен на жилье в 2021 году после окончания субсидирования. В 2022 году и далее они будут расти примерно на инфляцию, - говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. - В 2020 году может быть выдано рекордное количество ипотечных кредитов за всю историю российского рынка. Причина тому - запуск льготной программы ипотеки и действие других мер поддержки семей, желающих улучшить свои жилищные условия, а также высокая доля рефинансирования старых кредитов".

В банке ВТБ отмечают, что выдачи ипотеки в этом году стали рекордными за всю историю банка. На текущий момент общий объем продаж жилищных кредитов ВТБ превысил 800 млрд рублей, что на 18% больше, чем за весь 2019 год. "По нашей оценке, рынок в этом году вырастет примерно на четверть - до рекордных 3,6 трлн рублей, из которых около 900 млрд рублей придется на госипотеку. Таким образом, льготные кредиты занимают до четверти в общем объеме продаж всех банков", - указывают в кредитной организации.

Заместитель директора департамента продуктов банка "Санкт-Петербург" Екатерина Синельникова говорит, что банк ожидает рекордных выдач ипотеки как минимум в двух периодах: в декабре 2020 года в связи с сезонным фактором, а также перед окончанием госпрограммы.

По мнению руководителя направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Ивана Беляева, темпы выдачи ипотеки будут сохраняться на фоне действующей сейчас льготной программы, а цены на жилье будут расти на фоне роста спроса.

В свою очередь руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев указывает на то, что банк с октября фиксирует снижение доли выдач кредитов на покупку "первички". Данный факт Дмитриев связывает с рекордным ростом цен на новостройки в текущем году. "Ставки по ипотеке на вторичном рынке сейчас находятся на привлекательном уровне, при сохранении устойчивого спроса высока вероятность дальнейшего роста рублевых цен на жилье в данном сегменте", - считает эксперт.

Подобную тенденцию отмечают и в банке "Уралсиб". "Рекордные темпы выдач в декабре не прогнозируем, спрос уже заметно замедлился, связано это с уменьшением предложения на рынке недвижимости и заметным ростом цен на недвижимость. Скорее всего, в связи с текущим снижением спроса и выводом новых объемов жилья от застройщиков в начале 2021 года, цены на недвижимость прекратят свой рост и рынок нормализуется", - говорит начальник управления ипотечных продаж банка Павел Тимошенко.

Что касается 2021 года, то текущий объем выдач, скорее всего, не будет повторен, полагает главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. "Любой результат в 2021 году выше 3,4 трлн рублей можно рассматривать положительно, так как он равен нормальному двухлетнему расчетному росту относительно 2019 года. Рост неизбежен, но темпы роста, скорее, всего несколько замедлятся", - отмечает он.

Продление программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года. В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин высказывал мнение, что господдержка может быть продлена и в дальнейшем. Вице-премьер Марат Хуснуллин в конце ноября заявил, что намерен добиваться продления сроков программы.