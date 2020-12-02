Полная стоимость ипотечного кредита в России за год сократилась с 11% до 9%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полная стоимость ипотечного кредита в России сократилась до 9% годовых в октябре против 11% годом ранее. Ставка также снизилась по отношению к сентябрю, когда ее значение составило 9,1%, сообщили ТАСС в пресс-службе "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

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Полная стоимость ипотечного кредита показывает размер платы по самому кредиту, а также страховки, комиссии, сборы и другие надбавки, включенные в конечную сумму долга.

"Снижение стоимости кредита на 2 процентных пункта стало возможным благодаря двум факторам: во-первых, ЦБ за год снизил ключевую ставку шесть раз - с 7% до 4,25%, во-вторых, на этот показатель повлияла программа льготной ипотеки, в рамках которой можно было взять ипотечный кредит на новостройки по ставке 6,5% и ниже", - отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.