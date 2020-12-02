Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4-5% по примеру других стран

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в России в перспективе могут быть снижены до 4-5%. Такое мнение высказал в среду вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 4-5% как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству", - сказал он.

Хуснуллин привел в пример Китай, где ипотечные ставки находятся на уровне 3-5%, а жилищное строительство является одной из основ экономики. "Мы тоже будем эту тему поддерживать. Пока у нас заложено, что ипотека должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать", - пояснил вице-премьер.

Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,3%.

Как сообщала в понедельник директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко, средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту "Жилье и городская среда", должна опуститься до 6% в 2030 году.

Рост цен на жилье

Рост цен на жилье связан с целым рядом причин, в том числе с переходом на эскроу-счета, ослаблением курса рубля и влиянием коронавируса, а не только с программой льготной ипотеки, сообщил Хуснуллин. "Когда говорят про увеличение цены, говорят, что это ипотека. Я говорю, что только из-за ипотеки - это неправда. Давайте смотреть правде в глаза - мы перешли на эскроу-счета. То есть мы за риски заплатили, все ушло в цену", - сказал он.

Вторая причина, по его словам, связана с ослаблением курса рубля. Так, валютная составляющая в жилье эконом-класса достигает 8-10%, в комфортном жилье - до 30-40%, пояснил вице-премьер.

Кроме того, коронавирус, по его словам, нарушил производственные цепочки - где-то срывались поставки, где-то строители не могли выйти на стройки, где-то из-за этого увеличились сроки строительства. "Кто за это платить должен? Тоже уходит в цену", - подчеркнул Хуснуллин.

Еще одна причина повышения цен на жилье связана с дефицитом рабочих на стройках - трудовые мигранты в связи с коронавирусом уехали из России и сейчас обратно вернуться не могут, отметил вице-премьер.

Он добавил, что только увеличение предложения и появление конкуренции позволит снизить цены.