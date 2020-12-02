Хуснуллин назвал законопроект о комплексном развитии важнейшим инструментом нацпроекта

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Законопроект о комплексном развитии территорий станет важнейшим инструментом национального проекта "Жилье и городская среда". Такое мнение высказал в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы очень надеемся, что закон даст нам возможность быстрее реализовывать и сокращать аварийное и ветхое жилье в России. Это инструмент, без которого реализация нацпроекта невозможна", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что этот закон необходим, его ключевая задача - дать максимальную гибкость регионам. "Мы надеемся, что закон выйдет", - добавил Хуснуллин. Он отметил, что более 1 млрд квадратных метров жилья в России в настоящее время старше 50 лет. В общей сложности речь идет о 44% многоквартирных домов в России.

Законопроект о комплексном развитии территорий был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы. Правительство, профильный комитет и комитеты-соисполнители ранее поддержали законопроект, при этом в ряде заключений было указано, что его реализация может потребовать дополнительных расходов бюджета.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом по транспорту и строительству. Комитеты-соисполнители при этом высказали ряд замечаний. Жесткой критике документ подверг Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.