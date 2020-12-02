Хуснуллин: число новых проектов жилищного строительства сократилось в ряде регионов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Проекты жилищного строительства общей площадью 12 млн кв. м не могут получить банковское финансирование из-за низкой доходности, вместе с этим в ряде регионов сократилось число новых строек, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Совете Федерации.

Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин отмечал, что для достижения национальной задачи по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилья в стройке одномоментно должны находиться проекты площадью 140 млн кв. м. При этом, согласно единой информационной системе жилищного строительства, в настоящий момент в России возводится 98 млн кв. м квартир. Согласно данным Росстата, в 2019 году в России ввели в эксплуатацию 82 млн кв. м жилья.

"Переход на счета эскроу привел к тому, что новые проекты в регионах не начинаются, и меня это сильно беспокоит. А как мы будем 120 млн кв. м в год строить?" - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что если цена на жилье чуть-чуть поднялась, то в 30-40% регионах у застройщиков появилась хоть какая-то маржа. "Вот мы про низкомаржинальные проекты говорим. 12 млн кв. м в стране, которые получили разрешение на строительство, не строятся, банки не дают кредиты. <…> За этими 12 млн кв. м стоят сотни тысяч рабочих мест, стоят те же обманутые дольщики", - отметил вице-премьер.

Он пояснил, что банки отказываются выдавать кредиты, так как у этих жилищных проектов доходность ниже 15%, однако в ряде регионов о такой высокой доходности не приходится даже говорить.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.