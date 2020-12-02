Хуснуллин заявил, что проблему апартаментов планируется решить в течение полугода

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Проблему определения правового статуса апартаментов в России планируется решить в течение полугода. Об этом сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы считаем, что эта проблема в течение ближайшего полугода должна решиться", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в ближайшие два месяца планируется внести законопроект об апартаментах. Также ранее Хуснуллин отмечал, что такой вид недвижимости в основном востребован в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и другие города-миллионники.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил, что Минстрой предлагает законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, и они должны быть учтены в общем объеме ввода жилья. Как следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики, правительство РФ планировало утвердить правовой статус апартаментов до конца 2020 года.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.