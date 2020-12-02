В России вернутся к старым нормам строительства в сейсмоопасных регионах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Приказ Минстроя об усилении норм сейсмобезопасности при строительстве, который утяжелил процедуры возведения объектов в подверженных землетрясениям регионах, будет отменен, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"То, что по сейсмике приказ принят Минстроем, - им наука несколько лет занималась, приняла решение и, к сожалению, утяжелила строительство. Мы сейчас его отменяем, возвращаемся к старым нормам по сейсмике", - сказал Хуснуллин.

Ранее президент Национального объединения строителей ("Нострой") Антон Глушков отмечал, что строительство социальных объектов, в том числе по национальным проектам, оказалось под угрозой срыва из-за ужесточения требований к сейсмической безопасности зданий в 19 регионах. Эксперт пояснял, что в результате использование ранее разработанных проектов строительства в данных регионах стало невозможным.

Как сообщала Счетная палата, в зоне сейсмической опасности находятся 70 регионов РФ, в них проживает более 80% населения страны. При этом 43 из них в программах сейсмоусиления зданий не участвуют и финансирование из федерального бюджета не получают.