В Минстрое считают, что в городской политике необходимо учитывать региональные особенности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минстрой России поможет экспертам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сборе данных для анализа национальной городской политики России, так как развитие городов должно быть основано на региональных особенностях территорий. Такое мнение высказал в среду заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"При развитии городов важно учитывать все региональные особенности - социально-экономическую ситуацию, культурные и исторические аспекты, природно-климатический фактор. Представители Минстроя, региональных органов власти, хорошо знающие ситуацию на местах, готовы содействовать представителям ОЭСР при сборе данных для анализа городской политики России", - приводит пресс-служба ДОМ.РФ слова Стасишина.

Замминистра добавил, что взаимодействие с экспертами ОЭСР в том числе поможет выполнить сложные задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" - увеличение объемов жилищного строительства, модернизация ЖКХ и в целом повышение качества жизни в городах.

В ближайшее время эксперты ОЭСР изучат развитие 38 крупнейших городов России и подготовят проект рекомендаций для городских политик в России. Этой работе предшествовал онлайн-марафон, который включал 14 отраслевых сессий, посвященных вопросам развития городской экономики, жилью, транспорту, экологии, моногородам. В них участвовали более 80 экспертов, в том числе представители федеральных органов исполнительной власти, коммерческих организаций и научного сообщества.

Вторая миссия ОЭСР запланирована на весну 2021 года. Результатом работы, которая ведется в рамках договора с ДОМ.РФ, станет обзор национальной городской политики России. Его презентация должна состояться в ноябре 2021 года.