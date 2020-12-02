Мутко считает, что апартаменты должны получить статус специального жилого фонда

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Апартаменты, которые в настоящее время приравниваются к коммерческой недвижимости, должны получить статус специального жилого фонда. Такое мнение в четверг выразил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эфире проекта "ЧЭЗNext" в Instagram телеканала РБК.

"Настал период, когда апартаментам надо дать определенный статус. Я думаю, что это должен быть статус специального жилого фонда, который должен соответствующим образом регулироваться", - сказал Мутко.

Он добавил, что ДОМ.РФ участвует в разработке законопроекта о статусе апартаментов. По словам Мутко, такой вид недвижимости в настоящее время не имеет статуса жилых помещений, поэтому на него не распространяются требования, установленные для жилья, и живущие там люди не защищены и не обеспечены социальной инфраструктурой.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что законопроект об апартаментах планируется внести в ближайшие два месяца, а саму проблему определения их правового статуса удастся решить в течение полугода. Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на парламентских слушаниях в Совете Федерации отмечал, что Минстрой предлагает законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, и они должны быть учтены в общем объеме ввода жилья.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.