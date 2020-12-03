В 2020 году в России открылось почти в три раза меньше торговых центров, чем годом ранее

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объем ввода торговых центров в регионах России по итогам 2020 года сократится почти в три раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил в четверг директор отдела региональных торговых помещений CBRE Михаил Рогожин.

"Объем ввода новых площадей в региональных городах в 2020 году составит 207 тыс. кв. м, что в 2,7 раза ниже прошлогоднего показателя", - сказал он журналистам.

Около 60% изначально запланированного девелоперами объема ввода в 2020 году перенесено на следующий год, отмечают в CBRE. "Масштабный перенос сроков открытия был ожидаем, так как восемь из 14 торговых центров в начале текущего года планировали запуск в четвертом квартале", - следует из аналитических материалов компании. К вводу в 2021 году девелоперами заявлено около 400 тыс. кв. м торговых площадей.