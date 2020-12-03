Росреестр предлагает вносить в ЕГРН информацию о виде разрешенного использования земель

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Росреестр разработал законопроект, согласно которому собственник участка должен вносить в Единый государственный реестр недвижимости информацию о виде разрешенного использования земли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Росреестр предложил законодательно устранить правовую неопределенность в вопросе о том, обязан ли собственник земельного участка, если он в дополнение к основному виду его разрешенного использования выбирает вспомогательный вид разрешенного использования, вносить эти сведения в ЕГРН", - отмечается в сообщении.

В частности, собственник должен внести информацию в ЕГРН об основном выбранном виде разрешенного использования земель. При этом не требуется вносить в ЕГРН сведений о вспомогательных видах использования участков.

По словам статс-секретаря - заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, Градостроительный и Земельный кодексы не обязывают собственников вносить соответствующие сведения в ЕГРН. При этом владелец земли может самостоятельно выбрать, какой деятельностью заниматься на участке. В Росреестре планируют внести законопроект в правительство РФ в течение трех месяцев.