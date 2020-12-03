Сбербанк объяснил рост продаж недвижимости на этапе котлована в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы, рассматривающие покупку жилья на первичном рыке, стали чаще выбирать квартиры в домах с низкой стадией готовности из-за того, что образовался дефицит почти завершенных новостроек. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов.

"Постепенно квартиры с высокой степенью готовности вымываются [с первичного рынка]. Соответственно, <…> в отсутствие квартир в домах, где высокая стадия готовности, поскольку они проданы, начинают активно продаваться объекты с построенными только нижними этажами", - сказал Бессонов.

Он пояснил, что обычно превалирующая часть квартир на первичном рынке продается в доме именно с высокой степенью готовности. Такая картина, по словам вице-президента Сбербанка, наблюдалась в Москве в январе - марте. "Однако тенденция в июле, августе и сентябре поменялась, и уже большая часть квартир начала продаваться на нижних этажах или на стадии котлована", - сказал Бессонов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, продажи жилья комфорт-класса в Москве на стадии котлована с начала года выросли в 20 раз (с 3 тыс. кв. м в январе до 61,9 ты. кв. м в сентябре). В бизнес-сегменте продажи увеличились в 10 раз - с 6 тыс. кв. м в январе до 58,6 тыс. кв. м в сентябре. При этом оказал влияние и фактор роста продаж в сентябре в целом по сравнению с январем, отметили в пресс-службе.

Бессонов полагает, что похожую тенденцию можно заметить и в других городах России. По его словам, рост объема предложения помог бы удержать рост цен на жилье.

Переход на эскроу-счета

Кроме того, по прогнозам вице-президента Сбербанка, все проекты жилищного строительства перейдут на продажу по эскроу-счетам через два три года. "Если мы говорим о проекте точечной застройки, то в среднем, мы считаем, что он реализуется за три года, если проект комплексной застройки, то это может быть четыре-пять лет. Поэтому, естественно, те проекты, которые еще остались на старой схеме, я думаю, что в течение двух-трех лет будут достроены, сданы и проданы, и после этого у нас будет только эскроу-механизм", - пояснил Бессонов.

Он отметил, что в целом в России сейчас около 50% проектов жилищного строительства реализуются по эскроу-счетам, и с каждым месяцем эта доля растет. В начале 2021 года показатель превысит 50% от общего количества проектов, считает Бессонов.

Как он добавил, портфель проектного финансирования Сбербанка за десять месяцев вырос на 73% и достиг 765 млрд рублей. Ожидается, что по итогам года он превысит 800 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.