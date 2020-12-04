Мутко: площадь жилья в России, которое строится по эскроу-счетам, впервые превысила 50%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Площадь жилья, которое возводится с привлечением денег дольщиков через счета эскроу, достигла 45,9 млн кв. м, впервые превысив объем строительства по старой схеме, сообщил в пятницу гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Площадь жилья, которое строится через счета эскроу, превысила объем строительства по старым правилам. <…> Из 99,7 млн кв. м 45,9 млн "квадратов" возводится по новой схеме - деньги дольщиков хранятся на специальных счетах в банках", - написал Мутко на своей странице в Instagram.

В большей части регионов уже более 50% проектов реализуется с привлечением средств дольщиков через счета эскроу, добавил гендиректор. Он подчеркнул, что на переход на новую схему финансирования проектов жилищного строительства не повлияли ограничения, введенные из-за коронавируса, - поддержка правительства России была своевременной.

"Уже почти полтора года новые проекты запускаются исключительно с использованием счетов эскроу и проектным финансированием, это снизило риски дольщиков и повысило гарантии своевременного завершения строительства жилых домов", - привела пресс-служба ДОМ.РФ слова Мутко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство ведется за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан могут компании, чьи проекты соответствуют определенным критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.