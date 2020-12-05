Эксперт: интерес россиян к загородной аренде жилья вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Интерес россиян к краткосрочной аренде загородного жилья во второй половине ноября - начале декабря в целом по всей стране вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

"В период с 16 ноября по 4 декабря текущего года (сравнивая с этим же временным интервалом прошлого года) отмечен рост спроса на посуточную аренду загородного жилья по России в целом - на 55%. Квартиры в этом отношении стали менее интересны арендаторам, поскольку спрос на них несколько снизился (на 2%)", - отметил Кромочкин.

Самыми популярными направлениями для аренды загородного жилья сегодня являются Татарстан, Башкортостан, Челябинская, Ленинградская, Кемеровская, Нижегородская, Самарская, Саратовская области, Крым и Карелия. Причем по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года интерес к посуточной загородной аренде в Карелии вырос почти в 2,5 раза, в Кемеровской области, где находится курорт "Шерегеш", - на 75%, в Нижегородской области - на 59%, в Ленинградской области - на 47%. Также в Татарстане, Башкортостане, Челябинской, Самарской и Саратовской областях рост потребительского спроса колеблется от 20% до 40%. При этом в Крыму интерес к загородной аренде снизился на 5%, отмечается в исследовании "Авито Недвижимости".

В целом самые высокие арендные ставки на краткую аренду загородных домов зафиксированы в Свердловской, Красноярской, Новосибирской и Московской областях - около 10 тыс. рублей в сутки. Около Самары можно снять загородный дом в среднем за 8 тыс. рублей в сутки, около Челябинска - за 7 тыс. рублей в сутки, около Казани - за 6 тыс. рублей, вблизи Нижнего Новгорода, Уфы и в Ленинградской области - за 5 тыс. рублей в сутки. По сравнению с прошлым годом цены снизились на 17% в Нижнем Новгороде, наиболее сильно они выросли в Татарстане (на 20%) и Челябинской области (на 17%).

Загородная аренда недвижимости становится сейчас еще более востребованной, в том числе из-за новых ограничительных мер относительно работы ресторанов, кафе и других развлекательных заведений, говорит Кромочкин. "В дальнейшем при отсутствии внешних негативных факторов есть все основания полагать, что рост спроса на посуточную аренду загородных объектов продолжится благодаря подходящему формату для отдыха в новых условиях, который позволяет максимально соблюсти требования по социальному дистанцированию, а также пребывать на свежем воздухе без потенциальных ограничений", - считает эксперт.

Кроме того, в середине ноября - начале декабря чаще всего россияне интересовались краткосрочной арендой квартир в Екатеринбурге, Новосибирске, Махачкале, Ростове-на-Дону, Самаре, Иркутске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Волгограде и Тюмени, отметили в "Авито Недвижимости". В целом по сравнению с прошлым годом востребованность городов-миллионников для краткосрочной аренды сокращается. Например, к Москве интерес снизился на 15%, а к Санкт-Петербургу - на 21%. Согласно анализу, за год арендные ставки на посуточный съем жилья в Москве и Санкт-Петербурге снизился на 10% - до 2,25 тыс. рублей и 1,6 тыс. рублей в среднем в сутки соответственно. При это в большинстве крупных городов посуточная аренда квартиры обойдется в среднем в 1,5 тыс. рублей, однако варианты дешевле можно найти в Самаре (в среднем 1,3 тыс. рублей в сутки), Челябинске (1,2 тыс. рублей в сутки) и Волгограде (1,1 тыс. рублей в сутки).