Больше половины аварий и инцидентов в ЖКХ в России приходятся на водоснабжение

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Большая часть аварий и инцидентов в сфере жилищно-коммунального хозяйства приходится на водоснабжение, в частности на порывы водопроводных сетей. Такие данные привел ТАСС замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.

"Согласно статистике МКА [мониторинга аварий и инцидентов] ЖКХ, больше половины всех аварий и инцидентов, без учета плановых работ, приходятся на водоснабжение - это порывы водопроводных сетей, около четверти инцидентов приходится на электроснабжение", - сказал Егоров.

Замглавы Минстроя РФ также отметил, что система мониторинга постоянно совершенствуется. После накопления базы данных появится возможность формировать рейтинги аварийности объектов и определять приоритетные инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции коммунальных систем, добавил Егоров. При этом он уточнил, что сегодня в регионах продолжается настройка организационного процесса, поэтому пока рано сравнивать субъекты по числу аварий и инцидентов в сфере ЖКХ.

С начала сентября 2020 года во всех регионах России запущена Единая система мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также устанавливать четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России.

Летом Минстрой утвердил единый подход к классификации аварий и инцидентов, благодаря чему теперь во всех регионах оценка происшествий на объектах ЖКХ идет по одним и тем же правилам. Так, при длительной продолжительности устранения инцидент автоматически классифицируется в системе как авария. Например, прекращение газоснабжения или отведения сточных вод начинает считаться аварией, если оно не было устранено в течение четырех часов, водоснабжения - в течение восьми часов, а прекращение теплоснабжение потребителей первой категории получает статус аварии сразу.