В Якутии открыли около 350 эскроу-счетов на сумму более 1,4 млрд рублей

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Застройщики в Якутии ведут строительство более 10 многоквартирных домов с использованием эскроу-счетов, заключено почти 350 договоров долевого участия на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Минстроя.

"На сегодняшний день в республике 10 застройщиков ведут строительство 11 объектов с использованием эскроу-счетов, по которым заключено 349 договоров долевого участия на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Застройщики строят многоквартирные жилые дома с применением этого механизма на данный момент только в Якутске", - сказали в ведомстве.

Самая востребованная на сегодня программа в Якутии - "Дальневосточная ипотека", которой воспользовались более 3,1 тыс. жителей республики. Общая сумма выданных ипотечных кредитов - 11,9 млрд рублей, также сообщили в ведомстве.

В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) включено 12 многоквартирных домов в Якутии. По всем объектам заключено 544 договора участия в долевом строительстве многоквартирных домов. По каждому объекту разработана дорожная карта с указанием механизмов и сроков восстановления прав обманутых дольщиков. С начала года завершено строительство и введены в эксплуатацию один проблемный объект в Горном районе и два в Якутске, тем самым восстановлены права 856 дольщиков.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.