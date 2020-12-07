Фонд дольщиков достроит 12 домов и выплатит компенсации по пяти долгостроям

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства восстановит права на жилье еще 1,4 тыс. обманутых дольщиков: 12 проблемных домов достроят, по пяти долгостроям выплатят компенсации, сообщил в понедельник вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета фонда Марат Хуснуллин.

"Приняли решения о восстановлении прав более 1,4 тыс. дольщиков в девяти регионах: 12 домов достроим, а дольщикам еще пяти домов будут выплачены компенсации", - привела пресс-служба Хуснуллина его слова.

Таким образом, Фонд защиты прав дольщиков уже принял решения практически по 500 домам, что позволило восстановить права более 40 тыс. дольщиков, отметил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Новые решения коснутся Московскую область (три дома - "Специализированный застройщик КВС МСК", один дом - "Партнер-Капитал"), Челябинскую область (три дома - "СтройИнвест"), Калмыкию (один дом - "Бетонинвест"), Якутию (один дом -"Монолит Строй"), Волгоградскую область (один дом - "Стройснаб"), Красноярский край (один дом - "Емельяновская слобода"), Кировскую (один дом - "ЖК "Виктория"), Омскую (один дом -ЖСК "Первомайский") и Калининградскую области (четыре дома - СК "Объединенные системы").

Согласно Единому реестру проблемных объектов, сегодня в России более 2,9 тыс. домов в 73 регионах признаны долгостроями. Их общая жилая площадь достигает почти 17,3 млн кв. м. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.