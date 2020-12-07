Росреестр предложил расширить механизм дачной амнистии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Росреестр предложил включить в дачную амнистию возможность переоформить права на недвижимость с помощью документов старого образца и предоставить гражданам право узаконить построенные жилые дома на участках, по которым отсутствуют правоустанавливающие документы. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

"Предлагаемые правовые механизмы позволят решить проблему переоформления прав, подтверждающихся документами старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы", - говорится в сообщении.

Владельцы участков смогут не переоформлять права на земли в Росреестре, а продавать и передавать по наследству участки даже при наличии документов на землю старого образца. Сегодня по закону, если владелец не зарегистрировал право собственности на земельный участок, то наследник не сможет получить на него права без правоустанавливающих документов на здание, расположенное на участке.

"С одной стороны, причиной того, что "старые" права до сих пор не переоформлены, является сам по себе "поход" в органы регистрации прав. С другой стороны, дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона", - прокомментировал статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Также в Росреестре прорабатывают возможность узаконить оформление построенных в советский период домов, у владельцев которых нет необходимых документов для такого оформления. Кроме того, в ведомстве предложили распространить дачную амнистию, действующую до марта 2021 года, не только на ранее возведенные дома, но и на вновь построенные дома на участках для садоводства, ИЖС и личного подсобного хозяйства, и закрепить этот порядок на постоянной основе. Все предлагаемые меры помогут в развитии индивидуального жилищного строительства в России, полагают в Росреестре.

О дачной амнистии

Первая дачная амнистия действовала с 2006 года в течение 13 лет: за этот период было зарегистрировано свыше 13,5 млн прав на дома и постройки. Следующая амнистия, вступившая в силу 2 августа 2019 года, должна была действовать до 1 марта 2021 года.

По дачной амнистии оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. При этом строящийся объект должен отвечать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

Совет Федерации на заседании 2 декабря одобрил закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство.