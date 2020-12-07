"Тинькофф" рассматривает запуск ипотечного кредитования

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Тинькофф" допускает запуск ипотечного кредитования, это в повестке банка. Об этом сообщил глава кредитной организации Оливер Хьюз в ходе вебинара, организованного инвестиционной компанией "Атон".

"Про ипотеку, это в повестке", - сказал он.

При этом Хьюз добавил, что одним из приоритетных направлений кредитования в следующем году будет корпоративный сектор. "Мы считает, что это одно из приоритетных направлений развития в следующем году. Во-первых, у нас есть 600 тыс. клиентов в МСБ уже, поэтому уже есть кого кредитовать и с кем работать", - добавил он.

Также, по словам главы "Тинькофф", банк сейчас разрабатывает программы для кредитования участников маркетплейсов, что также должно способствовать развитию корпоративного направления. "Во-вторых, у нас есть много синергии с компаниями e-comm, потому что у них есть маркетплейсы. В рамках этих меркетплейсов у них есть партнеры. Мы сейчас разрабатываем продукты для них, чтобы кредитовать их партнеров", - сообщил Хьюз.