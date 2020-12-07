На Сахалине сформировали программу расселения жилья, признанного аварийным до 2020 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области сформировало и представило правительству России программу расселения аварийного жилья, признанного таким в 2017-2020 годах. Регион идет первым в этом этапе как лидер реализации программы, сообщил в понедельник журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

О том, что Сахалин может первым в России выполнить программу ликвидации аварийного жилья, в начале октября заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В 2021 году область получит дополнительно около 2 млрд рублей для переселения владельцев аварийного жилья в Охинском городском округе (самый северный район Сахалина), пострадавшем при Нефтегорском землетрясении 1995 года.

"Мы работаем с федеральным центром, до 1 декабря мы представили программу, связанную с аварийным жильем, которое регистрируется с 1 января 2017 года до 1 декабря 2020 года. У нас зарегистрировано 630 тыс. кв. м. Из них 160 тыс. кв. м - это Оха. Почему мы идем пилотными - потому что мы первыми завершаем предыдущую программу", - сказал Лимаренко.

Он уточнил, что для полноценного запуска программы властям Сахалина нужно подготовить документы вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ и Минстроем РФ до 1 марта.

Нефтегорское землетрясение

На Сахалине 28 мая 1995 года произошло землетрясение магнитудой 7,6. Оно полностью разрушило поселок Нефтегорск в Охинском районе. Погибли 2 040 человек из 3 197, составлявших население поселка, 720 человек получили ранения. Нефтегорск было решено не восстанавливать, уцелевших жителей переселили в другие населенные пункты области.

В сентябре прошлого года на площадке V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин обещал помочь решить проблему расселения владельцев жилья в Охинском районе. Федеральные власти внесли в состав госпрограммы Сахалинской области по обеспечению островитян качественным жильем документ о переселении охинцев. Реализация подпрограммы запланирована на 2020-2024 годы. За это время ожидается расселение 162 тыс. кв. м жилья - 7 тыс. человек в 60 домах. В настоящее время из них расселены шесть домов.

О нацпроекте

Президент РФ Владимир Путин поставил регионам задачу в 2024 году завершить работу по переселению владельцев аварийного жилья, признанного непригодным до 1 января 2017 года. Однако власти Сахалинской области заявили, что смогут завершить эту программу уже в 2021 году.

Работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья ведется в регионе по национальному проекту "Жилье и городская среда". Нацпроект был инициирован Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 год. Всего в Сахалинской области в этом году намерены ввести в эксплуатацию 430 тыс. квадратных метров жилья, в том числе социального. По данным островных властей, пандемия коронавируса не нарушила заявленные планы. С 2021 года на островах планируется ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. квадратных метров нового жилья.