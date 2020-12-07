Более 110 жилых домов отремонтировали в Чебоксарах за последние три года

ЧЕБОКСАРЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Более 110 многоквартирных домов были капитально отремонтированы в Чебоксарах с 2018 по 2020 год, сообщает пресс-служба администрации города.

"В 2018-2020 гг. в Чебоксарах проводился капремонт в 116 домах, в которых проживают более 35 тыс. человек. Более чем 836 млн рублей было направлено на замену лифтов, обновление фасадов и крыш, ремонт подвальных помещений, систем водо- , электро-, тепло- и газоснабжения, организацию энергетических обследований", - пояснили в пресс-службе.

В 2021-2023 гг. местные власти планируют капитально отремонтировать еще 83 дома, в которых проживают 19 558 человек. Общая сумма, направленная на эти цели, составит более 724 млн рублей. "Обновления домов ждут многие горожане, поэтому необходимо качественно организовать работы в 2021 году. Все структуры задействованы, сбоев быть не должно. Если выделенных средств не хватает, нужно ставить вопрос об участии в федеральных программах, привлечении дополнительного финансирования", - цитирует пресс-служба слова главы администрации города Алексея Ладыкова.