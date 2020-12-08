В Минфине заявили, что в России на ипотечном и фондовом рынках признаков "пузыря" нет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. На российском ипотечном и фондовом рынках РФ пока нет признаков возникновения "пузыря", сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на конференции АКРА.

"Надеюсь, что до "пузырей" нам еще далеко. Хотя по цифрам видно, что все у нас растет хорошо. Но я никаких "пузырей" не наблюдаю. Мы просто с такой низкой базы стартуем, что мне кажется, у нас еще есть время нормально порасти", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Моисеев также отметил, что "рост цен на жилье, может быть, и не всегда плох".

"Может быть, в каких-то субъектах, в каких-то городах это позволит наконец-то начать более-менее масштабное новое строительство и обеспечить гражданам таким образом качественное жилье, которое они даже когда хотят, не могут купить, даже если у них есть на это деньги", - сказал он.

При этом Моисеев уточнил, что в то же время в целом рост цен на жилье - это плохо, поскольку в конечном итоге не приводит к росту доступности жилья для граждан.

"Нас заботит, что наши стимулирующие меры по ипотеке, особенно наша банковская ипотечная поддержка, она привела, в том числе к росту цен на жилье. Этот рост цен на жилье особенно был заметен в Дальневосточном регионе, где более низкая ставка и где есть специальная программа под 2%. И, конечно, там в некоторых городах, особенно во Владивостоке, рост цен на жилье достигает или даже превышает 30%", - отметил замминистра.

Брокерские счета

Моисеев рассказал, что около половины из 8 млн открытых физлицами брокерских счетов являются незафондированными.

"Вы знаете все эти цифры, они были озвучены неоднократно, правда, из них около половины только фондированы", - сообщил замминистра.

Моисеев добавил, что также наблюдается значительный рост открывающихся индивидуальных инвестиционных счетов. Данный инструмент планируется совершенствовать.

Ранее количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2020 года превысило 8 млн. В ноябре брокерские счета открыли более 560 тыс. человек, с начала 2020 года - 4,2 млн человек, то есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы.