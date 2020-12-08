На Кубани темпы строительства жилья сохранились на уровне 2019 года

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Темпы строительства жилья в Краснодарском крае сохранились на уровне прошлого года, несмотря на пандемию и введенные из-за нее ограничения в регионе. Всего введено в эксплуатацию более 3,2 млн кв. м жилья, в том числе 1,6 млн кв. м в частных домах, что на 6% выше показателя прошлого года, сообщили ТАСС в региональном департаменте строительства.

"[В этом году] введено в эксплуатацию более 3,2 млн кв. м жилья, темпы строительства сохранились на уровне прошлого года, в том числе индивидуального жилья введено 1,615 млн кв. м, рост к уровню прошлого года составил 6,4%", - сообщили в ведомстве.

За год в крае выполнено работ по виду деятельности «строительство» на сумму более 183 млрд рублей, в текущих условиях это хороший показатель, который говорит, что строительная отрасль Кубани «функционирует на уровне прошлых лет», несмотря на пандемию.

Краснодарский край является третьим регионом в России по числу населения — более 5,5 млн человек. В последние годы на Кубань активно переезжают люди из других регионов, только по итогам 2018 года прирост населения составил 62 тыс. человек.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 декабря, жители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Лицам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции. Проведение массовых и развлекательных мероприятий в крае запрещено, не работают кинотеатры и фуд-корты в торгово-развлекательных центрах. Власти отменили новогодние детские представления в очном формате, кафе и рестораны на Кубани будут работать на Новый год до полуночи.