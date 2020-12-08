Путин подписал закон о продлении дачной амнистии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, срок которого истекал 1 марта 2021 года. После этого правообладатели должны были бы воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства на участке для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

При этом с 1 марта 2019 года действует переходный период для граждан, которые начали возведение объектов до 4 августа 2018 года, не получив на это разрешение. Они вправе подать документы в процессе строительства, а разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не требуется, но если не сделать это до 1 марта 2021 года, то оформить права можно будет только в судебном порядке.

Новым законом дачная амнистия продлевается на пять лет. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок, на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и его окончании не требуется. При этом разрешается применять упрощенный порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном не только для садоводства, но "для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта". Однако строение должно соответствовать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

Также на пять лет продлевается срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года.

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. По словам Крашенинникова, дачная амнистия, которая действует уже 14 лет, позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости.