Набиуллина: ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых регионах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в некоторых российских регионах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"Правительственная программа льготной ипотеки сыграла очень важную роль в том, что в кризисные периоды не произошел провал рынка. Но мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов", - сказала она, добавив, что это приводит к тому, что эффект от льготы получают не столько граждане, сколько застройщики.

По словам главы ЦБ, сейчас очень важно не потерять в гонке за цифрами роста реальную цель. "Реальная цель какая у нас? Повышение доступности жилья для граждан. У нас еще есть потенциал развития этого рынка, действительно, и распространение ипотеки меньше, чем во многих других странах", - сказала она.

Набиуллина напомнила, что рост ипотеки должен поддерживать ростом доходов населения.

"Поэтому нам нужно избежать пузыря и избежать реальных рисков, прежде всего, для граждан, а потом уже и для заемщиков и для банков и для этого нужен долгосрочный план по развитию этого сегмента, который будет базироваться на рыночных механизмах", - отметила Набиуллина.

Глава ЦБ РФ ранее заявляла, что своевременное завершение программы льготной ипотеки позволит избежать формирования "пузырей" на финансовом рынке. Также она упомянула про рост цен на новостройки, который наблюдается в ходе реализации программы.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года. В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин высказывал мнение, что господдержка может быть продлена и в дальнейшем.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.