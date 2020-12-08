Кадастровые инженеры смогут работать без профобразования до 2022 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Эдуард Исаков во вторник внесли в Госдуму законопроект о продлении срока, в течение которого для кадастровых инженеров не применяются требования о наличии специализированного высшего или дополнительного профильного образования. Документ опубликован в думской электронной базе.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы "О внесении изменений в федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и "Об образовании в РФ". Согласно тексту, до 1 января 2022 года продлевается срок, в течение которого в отношении кадастровых инженеров не применяются требования о наличии специализированного высшего или дополнительного профильного образования. Речь идет только о тех кадастровых инженерах, которые по состоянию на 1 июля 2016 года имели действующие квалификационные аттестаты.

Согласно действующим нормам, с 1 января 2020 года кадастровые инженеры, не имеющие высшего профильного образования, не могут заниматься кадастровой деятельностью. Закон о запрете таким инженерам работать без профобразования вступил в силу с 1 июля 2016 года. В связи с этим даже те инженеры, которые поступили в вузы и сейчас учатся на четвертом курсе, к 1 января 2020 года не смогут получить диплом о высшем образовании и продолжить работать.

Авторы проекта отмечают, что принятие документа позволит кадастровым инженерам, которые совмещают работу с получением высшего образования или получают дополнительное профобразование, сохранить статус кадастрового инженера и завершить обучение.