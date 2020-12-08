Исследование: девелоперы Московского региона обновили рекорд по выручке в 2020 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Девелоперы Московского региона заработали на продаже новостроек в 2020 году больше на 16%, чем в прошлом году, достигнутый результат является абсолютным максимумом. Такая оценка содержится в исследовании ЦИАН.

"Благодаря рекордному росту цен, несмотря на сопоставимое с прошлым годом число сделок, девелоперы Московского региона смогли обновить абсолютный максимум по объему выручки. За 11 месяцев 2020 года она составила 1,13 трлн рублей, это на 16% выше, чем за аналогичный период 2019 года", - говорится в материалах. В них отмечается, что объем выручки за неполный 2020 год уже превысил показатель за весь 2019 год (1,08 трлн рублей).

Согласно исследованию, 64% выручки сгенерировано за счет продаж в старых границах Москвы, 12% - в Новой Москве, 24% - в Подмосковье. В тройку лидеров по объему выручки в январе-ноябре 2020 года вошли ГК ПИК (211,2 млрд рублей), "Донстрой" (78,7 млрд рублей) и ГК "Инград" (68,6 млрд рублей).

Всего с января по ноябрь 2020 года в Московском регионе прошли 133 тыс. сделок, что на 2,4% ниже относительно аналогичного периода прошлого года, уточняется в исследовании. Если декабрьский спрос окажется сопоставимым с ноябрьским, по итогам всего 2020 года число сделок в регионе окажется таким же, как в прошлом году, прогнозируют аналитики.

При этом строительная активность девелоперов столичного региона в 2020 году снизилась - они вывели на рынок 6,7 млн кв. м жилья - на 10% меньше, чем в прошлом году. В результате за три года объем предложения упал в два раза, а объем проданного жилья в 2020 году превысил объем стартовавших проектов.

Как росли цены

2020 год также запомнится на столичном рынке новостроек рекордным ростом цен, добавляется в материалах. Так, в Москве средние цены на новостройки сейчас находятся на историческом максимуме, за год рост составил 18,6% (до 229,2 тыс. рублей за кв. м). В Московской области в 2020 году средняя цена кв. м выросла на 21,3% - до 110,5 тыс. рублей. Основной рост цен пришелся на период действия программы льготного кредитования, уточняют в ЦИАН. "Воспользовавшись ажиотажным спросом на фоне льготной ипотеки, застройщики уверенно наращивали стоимость", - говорится в исследовании.

Росту цен также способствовала девальвация курса рубля, что отразилось на себестоимости проектов, и переход все большего числа проектов на продажу через счета эскроу, пояснили в ЦИАН.