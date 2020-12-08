Чувашия намерена войти в проект АО "Почта Банк" по кредитованию строительства жилых домов

ТАСС, 8 декабря. Глава Чувашии Олег Николаев и президент - председатель правления АО "Почта Банк" Дмитрий Руденко во вторник подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает участие республики в проекте кредитования индивидуального жилищного строительства. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Стороны обсудили вопросы повышения доступности финансовых услуг в регионе и подписали соглашение о сотрудничестве. Дмитрий Руденко рассказал о запуске нового проекта кредитования быстро возводимых домов, индивидуальной недвижимости", - отмечается в сообщении.

Руденко добавил, что в республике у банка уже есть партнеры. По информации пресс-службы, глава Чувашии выразил заинтересованность в активном участии региона в этом проекте и отметил, что у республики есть значительный потенциал в этом направлении.

По словам Николаева, чтобы обеспечить доступным жильем население, ведется работа по ипотечным программам. В частности, правительство республики приняло решение снизить ставку по сельской ипотеке для отдельных категорий жителей до 0,1% годовых.

АО "Почта Банк" - розничный банк, оказывающий услуги кредитования, размещения средств населения на вклады и сберегательные счета. Согласно информации на сайте кредитного учреждения, у банка более 19 тыс. точек.