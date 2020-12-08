В ВТБ считают, что расширение льготной ипотеки на "вторичку" приведет к росту цен на жилье

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Расширение госпрограммы по субсидированию процентных ставок по ипотеке на вторичный рынок жилья может спровоцировать новую волну роста цен на квартиры. Такое мнение высказали в ВТБ.

"В условиях вторичного рынка "возврата" госсубсидий в экономику не будет - конкретный жилой комплекс уже был построен, и прибыль от перепродажи квартир пойдет только собственнику жилья. Это может спровоцировать новую волну роста цен на недвижимость и активизацию инвесторов, которые будут скупать жилье на вторичном рынке, который пока отстает по темпам роста цен от новостроек", - отмечается в сообщении пресс-службы ВТБ.

В этой связи идея по расширению госпрограммы на вторичный рынок требует серьезной проработки и дополнительного обсуждения, считают в ВТБ. При этом в банке отметили, что рынок вторичного жилья в России превалирует над новостройками, но в отдельных регионах и для отдельных социальных групп есть программы, позволяющие оформить льготные кредиты на обе категории жилья. Например, программа "Дальневосточной ипотеки" или льготной ипотеки для семей с детьми, добавили в ВТБ.

"Льготная программа ипотеки под 6,5% стала для рынка успешным антикризисным инструментом, но решение о ее дальнейшем продлении, равно как и расширении, нужно принимать взвешенно, с учетом интересов всех игроков рынка и просчитав все последствия такого шага в будущем. Рынок должен планомерно подойти к завершению госпрограммы, важно избежать резкого разрыва уровня процентных ставок и, как следствие, снижения уровня спроса на ипотеку у граждан России", - подчеркнули в банке.

Согласно прогнозам ВТБ, в 2020 году каждая четвертая ипотека в России будет выдана в рамках госпрограммы по субсидированию процентной ставки. При этом продажи жилищных кредитов на рынке по итогам года должны вырасти до рекордных 3,6 трлн рублей.