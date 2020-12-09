Более 360 сирот в Амурской области получат квартиры в 2021 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области в 2021 году планируют обеспечить жильем более 360 детей-сирот. Из них более 260 получат ключи от квартир, 95 - выплаты на приобретение квадратных метров, сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"В 2021 году выделены средства в размере 559,1 млн рублей на обеспечение 361 сироты жилыми помещениями, что больше уровня 2020 года на 43 человека. Выделенные средства будут направлены по трем направлениям: обеспечение жильем 266 человек из специализированного жилищного фонда - 375,26 млн рублей, предоставление социальной выплаты для приобретения жилья в собственность 95 амурчанам - 181,7 млн рублей, проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются несовершеннолетние сироты - 2,2 млн рублей для 13 человек", - говорится в сообщении.

В 2020 году в Амурской области жилье получили 208 детей-сирот, до конца года в квартиры въедут еще 110 человек. Жилищным сертификатом решили воспользоваться 52 человека, из них 47 квартиры уже приобрели.

В 2020 году Амурская область стала одним из трех регионов, в котором была введена новая мера поддержки для сирот - социальная выплата, так называемый жилищный сертификат.

"Правом на получение сертификата обладают сироты, осуществляющие трудовую деятельность, не состоящие на учете у врача психиатра и нарколога, не имеющие непогашенной судимости. В первоочередном порядке сертификаты предоставляются сиротам, имеющим детей", - уточнили в Минсоцзащиты региона.

По данным правительства области, более 4 тыс. человек включены в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, из них 796 - несовершеннолетние, поэтому пока в отдельном жилье не нуждаются.