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В России с начала года выдали более 1,5 млн ипотечных кредитов

По прогнозам замгендиректора ДОМ.РФ Артема Федорко, по итогам 2020 года ипотечный рынок России в количественном выражении вырастет примерно на 30%, в денежном - на 45-50%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 млн ипотечных кредитов выдано на территории Российской Федерации с начала 2020 года. Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко на пресс-конференции.

"Ипотечный рынок растет очень стремительно по итогам этого года. За 11 месяцев выдано более 1,5 млн ипотечных кредитов. Напомню, что за весь прошлый год было 1 млн 300 тыс.", - сказал он.

По прогнозам эксперта, по итогам 2020 года ипотечный рынок России в количественном выражении вырастет примерно на 30%, в денежном - на 45-50%. Он подчеркнул, что это колоссальная динамика, при этом ключевую роль сыграла программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых.

Федорко добавил, что ипотека в России стала гораздо доступнее, ипотечные ставки снизились в среднем на 2,5% в 2020 году. "Прошлый год мы заканчивали со ставками чуть ниже 10%, в этом году у нас средняя ставка будет около 7,5%, а заканчиваем мы год на ставках еще ниже", - пояснил он.

Как сообщала на прошлой неделе директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко, средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту "Жилье и городская среда", должна опуститься до 6% в 2030 году.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.

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