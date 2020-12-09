Объем проектного финансирования застройщиков превысит 2 трлн рублей по итогам 2020 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем открытых кредитных линий застройщикам в рамках проектного финансирования превысит 2 трлн рублей по итогам 2020 года. Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко на пресс-конференции.

"По данным Банка России на 1 октября, лимиты заключенных с застройщиками договоров превысили 1,9 трлн рублей. По итогам 2020 года объем открытых кредитных линий застройщикам превысит 2 трлн рублей", - рассказал Федорко.

Он уточнил, что в настоящее время более половины жилья в России строится по новой схеме, объем проектов, по которым застройщиками предусмотрено использование счетов эскроу, достиг 46,3 млн кв. м. "Ожидается, что через год объем проектов с эскроу превысит 90%", - прогнозирует Федорко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом ведется за счет банковских кредитов.