Банк ДОМ.РФ заключил первые две сделки по проектному финансированию ИЖС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ одобрил две первых сделки по выдаче проектного финансирования на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил в среду заместитель гендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко на конференции, посвященной итогам года на рынке недвижимости.

"Банком ДОМ.РФ уже принято положительное решение по двум сделкам проектного финансирования для ИЖС", - отметил Федорко. Он добавил, что поддержка застройщиков, которые занимаются частным домостроением в рамках комплексного освоения территорий, поможет в развитии рынка ИЖС в целом по стране.

Также Федорко отметил, что Банк ДОМ.РФ одобрил первые кредиты по запущенной программе ипотечного кредитования на частное домостроение. "На данный момент мы запустили "пилот" такой программы, выделили на эти нужды 300 млн рублей из прибыли компании, что позволит субсидировать более чем на 2 млрд ипотечных кредитов", - прокомментировал он.

Льготную ипотеку на ИЖС Банка ДОМ.РФ можно оформить на строящийся индивидуальный жилой дом, а также на завершенный на первичном рынке от застройщика. Если гражданин строит дом самостоятельно, то у него должны быть юридически оформлены отношения с подрядчиком. Кредит могут получить молодые семьи, в которых возраст одного из заемщиков до 36 лет, при этом родители воспитывают не менее одного ребенка в возрасте не старше 19 лет.

По словам Федорко, сегодня менее 20% всех объектов ИЖС могут быть приобретены в ипотеку. ДОМ.РФ полагает, что к 2021 году эта доля вырастет до 30%, а к 2024 году - до 65%.

В марте Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, один из аспектов которой направлен на стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что, в свою очередь, может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.