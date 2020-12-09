Около 3 тыс. человек в Амурской области оформили "Дальневосточную ипотеку" за 2020 год

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Около 3 тыс. жителей Амурской области за год реализации программы "Дальневосточная ипотека" стали ее участниками, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В Приамурье "дальневосточная ипотека" с первых дней реализации стала самой популярной среди всех льготных ипотечных программ. За год "Дальневосточную ипотеку" оформили около 3 тыс. амурских семей. 1 277 амурских семей уже получили средства по кредитам", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

По данным правительства области, всего с начала года, амурчанами было подано 4,8 тыс. заявок. Средний размер льготного займа в регионе составляет 3,3 млн рублей. С начала действия программы получено займов на 4,2 млрд рублей.

"Программа остается востребованной не только для жителей новостроек, но и для индивидуального жилищного строительства. Получить займы под индивидуальное жилищное строительство в регионе захотели больше ста семей, в том числе около двух десятков из них планируют строительство своего дома на "дальневосточном гектаре", - отметили в пресс-службе правительства области.

Для участников "Дальневосточной ипотеки" правительством Амурской области предусмотрены прямые выплаты для заемщиков, которые приобретают или строят жилье в сельской местности по льготной ипотечной программе. С августа такие граждане смогли получить компенсацию первоначального взноса в размере до 500 тыс. рублей на одного заявителя. По данным правительства области, региональную компенсацию получили около 80 семей.

О программе

О введении льготной ипотеки на первичное жилье для жителей Дальнего Востока президент России Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года вышло постановление правительства РФ об условиях программы такой ипотеки для молодых семей со ставкой в 2%.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Также претендовать на ипотеку могут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых в случае запроса кредита на строительство жилья требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

Как сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, лидерами среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) по темпам реализации программы "Дальневосточная ипотека" являются Приморье, Якутия и Хабаровский край. Амурская область находится на пятом месте.

В целом по ДФО 13 банков-участников программы заключили 12 529 договоров на получение "дальневосточной ипотеки". Общая сумма средств, выданных с момента старта программы, составила 44,2 млрд рублей.

Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил главам регионов координировать работу по ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.