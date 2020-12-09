Девелопер "Кортрос" намерен к концу года нарастить объем текущего строительства на 30%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем текущего строительства девелоперской группы компаний "Кортрос" планируется увеличить на 30% к концу 2020 года, сообщил в среду президент группы Вениамин Голубицкий на конференции, посвященной итогам рынка недвижимости.

"У нас спада не было в этом году, даже в момент остановки стройки у нас продолжались продажи и даже кое-где с нарастающим итогом. Мы в начале года приняли достаточно смелое решение об увеличении объемов стройки и ни разу об этом не пожалели. Компания закончит год с приростом порядка 30% в объемах стройки и чуть меньше в объемах контрактации продаж, но тоже с сопоставимой цифрой", - сказал Голубицкий.

Согласно Единому ресурсу застройщиков, в начале 2020 года объем текущего строительства "Кортроса" составлял 632,2 тыс. кв. м. В 2019 году девелопер ввел в эксплуатацию 266,5 тыс. кв. м недвижимости.

Голубицкий добавил, что компания несколько лет подряд увеличивает объем текущего строительства на 25%, это же планируется сделать и в 2021 году. По его словам, этого удастся достичь за счет реализации проектов комплексного освоения территорий.

Улучшить облик городов

Президент "Кортроса" отметил, что при реализации таких масштабных проектов речь идет о строительстве не только жилья, но и дорог, школ, больниц и так далее. При этом в настоящий момент для получения поддержки государства защищать такой проект приходится каждый год, хотя строительство инфраструктурных объектов растянуто на более продолжительный срок.

Однако рассматриваемый сейчас в Госдуме законопроект о комплексном развитии территорий позволит решить эти проблемы, упростить реализацию перспективных масштабных проектов жилищного строительства и улучшить облик российских городов, считает Голубицкий. Изменения позволят "взглянуть на проект в целом и дать ему возможность перспективы в отношениях с государством", добавил он.

"Законопроект о комплексном развитии территорий гармонизирует среду, он открывает возможность действительно улучшить общий вид городов. Плюс примеры, которые ДОМ.РФ и Минстрой принимают с точки зрения стандартов застройки территории, все это вместе выводит девелоперский комплекс в совершенно другие условия и на другую высоту", - сказал Голубицкий.

Кроме того, такой инструмент решит вопрос с постройками, например барачного типа, которые при реализации масштабных жилищных проектов нарушают стройность застройки либо мешают созданию инженерных сетей или строительству на этом месте социальных объектов.

Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект о комплексном развитии застроенных территорий. Он был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым. Законопроект дает возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы будут наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы. Допускается привлечение средств инвесторов.

Группа компаний "Кортрос" реализует проекты жилищного строительства в четырех российских регионах. По данным Единого реестра застройщиков, ее общий объем текущего строительства по состоянию на 1 декабря 2020 года составляет более 771,7 тыс. кв. м.