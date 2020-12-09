Минстрой предложил исключить самострои из периметра работы фонда дольщиков

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минстрой России предложил определить критерии, по которым Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства будет принимать решение о достройке проблемных объектов, при этом самострои предлагается исключить из периметра его работы. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Восстановление прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство объектов, возведение которых осуществлялось с нарушением, в том числе, требований законодательства о градостроительной деятельности, <…> возможно осуществить только на основании отдельного решения правительства РФ либо в рамках реализации региональных мер поддержки", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что финансирование мероприятий по достройке проблемных объектов может быть признано фондом нецелесообразным, если у застройщика нет разрешения на строительство, а также прав на участок. При этом предлагается установить перечень случаев, при одновременном соблюдении которых принимается решение о завершении строительства. Так, долгострой должен соответствовать требованиям техрегламентов и проектной документации, у него должны быть действующие техусловия на подключение сетей. Объект должен возводиться на участке с видом разрешенного использования, допускающим строительство, при этом и участок, и сам долгострой не могут быть приобщены к уголовному делу. Кроме того, объем строительно-монтажных работ на площадке должен составлять не менее 50% в соответствии с проектной документацией.

В проекте постановления прописаны четкие критерии, по которым фонд будет принимать решение о том, какой механизм восстановления прав граждан выбрать - достройка здания либо денежные компенсации, прокомментировал ТАСС руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, депутат Государственной думы Александр Якубовский. По его словам, этот нормативно-правовой документ - своего рода чек-лист, который упрощает процедуру принятия решения о том, будет ли дом достроен, или дольщикам выплатят денежные компенсации.

"Во-первых, документ позволит более эффективно и оперативно расходовать целевые денежные средства, направленные на восстановление нарушенных прав дольщиков. Во-вторых, повысит прозрачность механизма. Если раньше фонд при принятии решения в отношении объекта руководствовался лишь экономической целесообразностью, то теперь будут учтены юридические и технические аспекты, которые возникают именно на практической основе", - сказал собеседник агентства.

О фонде и долгостроях

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.

Согласно Единому реестру проблемных объектов, сегодня в России более 2,9 тыс. домов в 73 регионах признаны долгостроями. Их общая жилая площадь достигает почти 17,3 млн кв. м.